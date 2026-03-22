Robinio Vaz entra e dopo 6' sblocca Roma-Lecce. Primo gol del francese in A
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La Roma passa in vantaggio al 57' contro il Lecce con Robinio Vaz. Ed è il primo gol in giallorosso per l'attaccante francese. Grande triangolazione Hermoso-Malen-Hermoso con bel cross dello spagnolo che trova il 19enne perfetto nella tempistica a schiacciare di testa e a superare Falcone. Vaz era entrato al 51' al posto di El Aynaoui.
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