Roma, Abraham può andare in Arabia: poi servirà un sostituto, meno 'caro' dell'inglese

vedi letture

L'Arabia viene a fare la spesa in Italia e, in particolare, in casa Roma. A tenere banco c'è ovviamente la situazione legata a Paulo Dybala, tentato dalla ricca proposta dell'Al-Qadsiah. L'argentino, però, non è il solo calciatore romanista che potrebbe presto militare nella Saudi League: alla Joya, come riporta il Corriere dello Sport, si aggiunge anche Tammy Abraham.

Negli incontri dei giorni scorsi, e soprattutto nella cena all’hotel De Russie, si è parlato anche di questa ipotesi. Sono dal massimo campionato arabo, infatti, la Roma può pensare di ricavare i 25 milioni richiesti per l'ex Chelsea (accostato nel corso del mercato estivo anche a club di Serie A, ovvero Milan e Atalanta). Il mediatore Ramadani è al lavoro anche su questo fronte, cercando una squadra pronta a puntare sul giocatore inglese.

In termini economici, si tratta di un 'peso', per le casse giallorosse: al momento è infatti la prima alternativa a Dovbyk e guadagna quasi il doppio del nuovo centravanti titolare di De Rossi. Chiusa questa cessione, servirà il sostituto e certamente verrà preso a costi più contenuti. Capitolo Shomurodov, altro attaccante con la valigia in mano: si è arenato il suo trasferimento dell'uzbeco all’Atlanta United. Visa la situazione, può riaprirsi l'ipotesi Verona.