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Roma, allenamento pomeridiano: bomber Malen lavora a parte
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Allenamento pomeridiano per la Roma di Gian Piero Gasperini. Donyell Malen, secondo quanto raccolto da TMW, ha svolto lavoro personalizzato come da programma prestabilito.
A parte Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza.
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