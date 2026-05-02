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Roma Femminile, è il grande giorno. Oggi può arrivare il terzo scudetto della storia

Roma Femminile, è il grande giorno. Oggi può arrivare il terzo scudetto della storiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 13:18Calcio femminile
Claudia Marrone

Ancora (quasi) tre giornate al termine della stagione e nove punti a disposizione - la 20ª giornata è iniziata poco fa -, ma oggi potrebbe essere un giorno di verdetti per il campionato di Serie A femminile: è infatti il turno nel quale la Roma Femminile potrebbe già laurearsi campione di Italia. Sfida casalinga al 'Tre Fontane' quella a cui sono chiamate le ragazze di Luca Rossettini, che scenderanno in campo questo pomeriggio alle ore 18:30 contro una Ternana a un passo dal baratro, stesso giorno e stesso orario in cui anche l'Inter - rivale nella corsa allo scudetto - se la vedrà con il Milan, nel derby del capoluogo lombardo.

La classifica attuale vede la Roma capolista a quota 46, con +6 dal citato Inter e con gli scontri diretti a favore, aspetto che in questo caso assume un peso specifico notevole. Con una vittoria contro le umbre, infatti, le giallorosse vincerebbero lo scudetto a prescindere dal risultato delle nerazzurre, perché il distacco in graduatoria rimarrebbe invariato, ma anche se chiudessero poi la stagione a pari punti il tricolore andrebbe appunto alla Roma. Per gli scontri diretti cui abbiamo fatto riferimento (doppia vittoria capitolina).

Non resta quindi che attendere quello che sarà un sabato da seguire con il fiato sospeso fino all'ultimo, per capire se la Roma coronerà il sogno del terzo scudetto, due anni dopo il secondo vinto sotto la gestione Alessandro Spugna.

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