Roma-Bologna 0-0, Koné deve alzare bandiera bianca: al suo posto dentro Pellegrini
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Manu Koné è costretto ad alzare bandiera bianca. Il centrocampista francese, recuperato in extremis proprio per la gara di questa sera col Bologna (ritorno degli ottavi di finale di Europa League), si è accasciato a terra dolorante dopo una ventina di minuti chiedendo il cambio.
Al 20' dentro dunque Lorenzo Pellegrini.
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