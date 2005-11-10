Roma, Ferdinand lancia la bomba: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné"
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Rio Ferdinand lancia una clamorosa indiscrezione: il Manchester United ha raggiunto l'accordo con la Roma per il trasferimento di Manu Koné
Il futuro di Manu Koné potrebbe essere lontano dalla Roma. Dopo la conclusione del Mondiale, dove con la Francia dovrà ancora disputare la finale per il terzo e quarto posto, il centrocampista partirà per le vacanze, ma dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione sul suo futuro.
Rio Ferdinand: "Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné"
A lanciarla è Rio Ferdinand, storica bandiera del Manchester United, che attraverso i propri canali social si è sbilanciato su quella che, a suo dire, sarebbe un'operazione ormai definita.
"Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 53 milioni di euro. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick".
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