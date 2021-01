Roma, Borja Mayoral: "Abbiamo vinto, era l'unica cosa importante. La squadra è unita"

Lo ha dichiarato l'attaccante della Roma Borja Mayoral ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria contro lo Spezia nella quale ha realizzato una doppietta. "Incredibile questa partita che era molto importante per noi per tutto quello che sta succedendo. Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Sappiamo che non è un momento come vogliamo, ma oggi abbiamo lottato tanto, abbiamo vinto che è la cosa più importante per la squadra e per i tifosi", le sue parole.

Sei pronto per essere titolare?

Sono pronto per aiutare la squadra sempre. Oggi ho segnato due gol, ma la partita scorsa avevo sbagliato. Questa è la vita degli attaccanti, ma questa doppietta è importante per me e per tutti i romanisti.

La squadra è con Fonseca?

Abbiamo perso due partite difficili, ma siamo tutti uniti.