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Roma, conferme dalla Germania: per Zaragoza non ci sarà riscatto, futuro in Baviera

Roma, conferme dalla Germania: per Zaragoza non ci sarà riscatto, futuro in BavieraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 19:45Serie A
Simone Lorini

Difficilmente il futuro di Bryan Zaragoza sarà alla Roma: secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, l'esterno spagnolo di proprietà del Bayern Monaco è destinato a tornare in Baviera al termine della stagione, poiché le condizioni per il suo riscatto obbligatorio appaiono ormai difficilmente raggiungibili.

Il riscatto non scatterà: i dettagli
Lo spagnolo è arrivato alla Roma a febbraio con la formula del prestito con diritto di opzione fissato a circa 13 milioni di euro. L'obbligo di riscatto al verificarsi di due condizioni non potrà scattare a meno di un utilizzo molto più consistente nel finale di stagione: la qualificazione della Roma almeno alla prossima Europa League (condizione al momento soddisfatta dal 6° posto in classifica) e l'impiego del calciatore per almeno il 50% dei minuti totali fino a fine stagione.

Dietro il mancato utilizzo di Gasperini una volontà societaria?
Lo spagnolo ha finora collezionato solo il 19% del minutaggio possibile in Serie A e il 37% in Europa League. Nelle ultime tre partite di campionato, inoltre, Zaragoza non è mai sceso in campo. La testata tedesca ipotizza che la gestione del calciatore da parte di Gian Piero Gasperini possa essere influenzata dalla volontà della società di non far scattare l'obbligo di acquisto definitivo, evitando così l'esborso di 13 milioni.

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