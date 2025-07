TMW Roma, da Gasp due giorni liberi alla squadra. Ecco l'orario d'arrivo di Wesley a Fiumicino

La Roma supera il Kaiserslauten in amichevole per 1-0, in Germania: decide la sfida un gol dell'ultimo arrivato nel reparto d'attacco, Evan Ferguson.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com i giallorossi rientreranno in nottata nella Capitale dalla trasferta e il tecnico Gian Piero Gasperini lascerà due giorni liberi ai giocatori: domenica e lunedì. La ripresa degli allenamenti è dunque prevista per martedì 29 luglio, nel pomeriggio.

Capitolo Wesley: la Roma attende il suo nuovo colpo di mercato. Il brasiliano ha preso un volo da Rio de Janeiro ed è previsto che arrivi intorno alle ore 6:00 del mattino domani, all'aeroporto di Fiumicino.