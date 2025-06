Roma, dalla Francia: N'Dicka finisce nel mirino di due big di Premier League

Evan N'Dicka è uno dei profili più caldi sul mercato in uscita per la Roma. Dopo una stagione di alto livello, culminata con ottime prestazioni in Serie A e in campo internazionale, il difensore ivoriano ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, in particolare dalla Premier League.

Secondo quanto riportato dall'emittente francese RMC Sport, sia il Manchester United che il Tottenham hanno chiesto informazioni sul classe ’99, che si è imposto come uno dei punti fermi della retroguardia giallorossa. I due club inglesi stanno valutando un possibile assalto, ma la Roma ha già fissato il prezzo: servono almeno 40 milioni di euro per sedersi al tavolo.

N'Dicka, che ha ancora diversi anni di contratto con il club capitolino, non ha fretta di decidere il proprio futuro. Il centrale ha intenzione di prendersi del tempo per valutare con attenzione tutte le proposte, consapevole di essere entrato nel mirino di club importanti. La Roma, dal canto suo, non considera N'Dicka incedibile ma lo lascerà partire solo alle sue condizioni. Florent Ghisolfi dovrà gestire una situazione delicata, cercando di monetizzare al massimo un’eventuale cessione per reinvestire sul mercato.