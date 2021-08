Roma, dalla Germania: Delaney può lasciare il Dortmund. La richiesta è 10 milioni

La Roma vede allontanarsi Granit Xhaka e secondo quanto riportato dalla Bild, l'obiettivo numero uno sarebbe Thomas Delaney del Borussia Dortmund. I gialloneri lo lascerebbero partire per circa 10 milioni di euro ma è in cantiere anche un possibile rinnovo del contratto. La decisione spetterà al giocatore, che potrebbe anche scegliere di iniziare una nuova avventura in Serie A.