Roma, De Rossi sorride: Dovbyk si è allenato in gruppo. Zalewski no: rebus Galatasaray

vedi letture

Notizie buone e meno buone da Trigoria, in casa Roma. Partiamo dalle prime: Artem Dovbyk è tornato ad allenarsi in gruppo, sorride Daniele De Rossi. Il centravanti ucraino, che ha smaltito il fastidio muscolare patito nel finale di gara contro la Juventus, secondo quanto riferito dall'edizione online del Corriere dello Sport, questo pomeriggio si è unito ai compagni e sarà a disposizione per la prossima di campionato contro il Genoa. A De Rossi, adesso, la scelta sull'opportunità di schierare l'ex Girona da titolare o solo a gara in corso.

Nicola Zalewski non si è allenato. E in questo caso non c'entrano noie fisiche, ma il calciomercato. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, l'esterno italo-polacco, al centro del pressing del Galatasaray sul mercato, non si è allenato col resto dei compagni in quel di Trigoria.

La Roma e il club turco hanno trovato da diverse ore un'intesa di massima per il trasferimento a Istanbul di Zalewski, sulla base di un passaggio a titolo definitivo da 10 milioni di euro più 2 di bonus. Il giocatore, però, non ha ancora dato il suo ok - spingendo il Gala sulle tracce del milanista Ballo-Touré o del napoletano Mario Rui - e preferirebbe rimanere in giallorosso. Da capire, se la vicenda di calciomercato finirà così, gli scenari dato che il contratto fra Zalewski e la Roma è in scadenza nel 2025.