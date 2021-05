Roma, difficile arrivare ai grandi nomi: troppa distanza con Wijnaldum, Depay e Matic

La Roma pensa in grande in vista della prossima stagione ma come riportato da La Gazzetta dello Sport difficilmente potranno arrivare i big che sono in scadenza di contratto come Mamphis Depay, Georgino Wijnaldum e Nemanja Matic. Troppa la distanza tra domanda e offerta per i primi due, mentre per il centrocampista fedelissimo di Mou in uscita dal Manchester United a non convincere sono età e ingaggio.