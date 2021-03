Roma, domani accertamenti per Veretout: il francese rischia un mese di stop

vedi letture

Possibile lesione di secondo grado al flessore per Jordan Veretout che rischia un mese di stop. Secondo quanto riportato da Sky Sport il francese si sottoporrà ad accertamenti nella mattinata di domani, per avere un quadro certo delle sue condizioni fisiche, visto che servono almeno 24 ore per far sgonfiare lo stesso flessore infortunato.