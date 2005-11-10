Juventus, lunedì i primi rientri post Mondiale: alla Continassa arrivano Yildiz e Celik
Sta per iniziare una nuova settimana di allenamenti per la Juventus, reduce dalla sua prima amichevole pareggiata per 0-0 contro il Basilea. 7 giorni importanti per il mister Luciano Spalletti, che inizierà ad avere a disposizione anche i giocatori che hanno disputato il Mondiale. Come riporta Sky, i primi a tornare saranno Kenan Yildiz e Zeki Celik. Per l'ex Roma, appena acquistato, domani ci sarà il primo allenamento da giocatore bianconero.
Il Mondiale di Yildiz e Celik
Certamente i due giocatori citati avranno una gran voglia di rituffarsi nella loro avventura juventina, essendo reduci da un Mondiale disastroso con la Turchia. Yildiz è partito dalla panchina all'esordio contro l'Australia, per poi giocare dal primo minuto contro Paraguay e Stati Uniti senza però riuscire a lasciare il segno. Per Celik, invece, panchina contro il Paraguay e titolarità nelle altre due sfide.
Al di là delle prestazioni singole, per la Nazionale di Montella la rassegna iridata si è chiusa già alla fase a gironi. Un cammino a dir poco deludente, da parte di una Nazionale data tra le possibili sorprese. Sta ora ad Yildiz e Celik, dunque, archiviare in fretta questa spedizione e riscattarsi con la maglia della Juventus dove avranno con tutta probabilità un ruolo di primo piano.