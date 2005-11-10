Juventus, lunedì i primi rientri post Mondiale: alla Continassa arrivano Yildiz e Celik

Reduci dal clamoroso flop con la Turchia, l'esterno offensivo classe 2005 e il difensore appena acquistato dalla Roma potranno pensare alla nuova stagione con la Juve.

Sta per iniziare una nuova settimana di allenamenti per la Juventus, reduce dalla sua prima amichevole pareggiata per 0-0 contro il Basilea. 7 giorni importanti per il mister Luciano Spalletti, che inizierà ad avere a disposizione anche i giocatori che hanno disputato il Mondiale. Come riporta Sky, i primi a tornare saranno Kenan Yildiz e Zeki Celik. Per l'ex Roma, appena acquistato, domani ci sarà il primo allenamento da giocatore bianconero.

Il Mondiale di Yildiz e Celik

Certamente i due giocatori citati avranno una gran voglia di rituffarsi nella loro avventura juventina, essendo reduci da un Mondiale disastroso con la Turchia. Yildiz è partito dalla panchina all'esordio contro l'Australia, per poi giocare dal primo minuto contro Paraguay e Stati Uniti senza però riuscire a lasciare il segno. Per Celik, invece, panchina contro il Paraguay e titolarità nelle altre due sfide.

Al di là delle prestazioni singole, per la Nazionale di Montella la rassegna iridata si è chiusa già alla fase a gironi. Un cammino a dir poco deludente, da parte di una Nazionale data tra le possibili sorprese. Sta ora ad Yildiz e Celik, dunque, archiviare in fretta questa spedizione e riscattarsi con la maglia della Juventus dove avranno con tutta probabilità un ruolo di primo piano.