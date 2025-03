Roma, Dybala si affida ad Andy Williams: ha operato Abraham e van Dijk di recente

Paulo Dybala ha scelto di affidarsi ad Andy Williams: è ritenuto il migliore ortopedico d’Inghilterra, almeno nella traumatologia sportiva, e ha già operato Abraham e van Dijk di recente. E’ partito ieri mattina con un volo privato da Ciampino, accompagnato dal suo staff e da un medico della Roma, Emanuele Gregorace, che entrerà in sala operatoria per assistere all’intervento e verrà relazionato dal professor Williams sui successivi passaggi, evidenzia oggi il Corriere dello Sport.

La Joya naturalmente non vede l’ora di tornare in campo, per potersi giocare le sue chance di partecipare al Mondiale del 2026: Scaloni gli ha garantito che se ritroverà la forma scintillante esibita negli ultimi mesi non lo lascerà fuori dalle convocazioni. Infatti lo aveva richiamato per le sfide contro Uruguay e Brasile, prima di essere costretto a scegliere un'alternativa.

Nei giorni scorsi tra l'altro a casa Dybala è stato avvistato pure Federico Beltran, fratello maggiore di Lucas, attaccante della Fiorentina, con cui c'è un'amicizia che dura da tanto tempo e risalente ai tempi in cui Dybala ha vissuto a casa Beltran, nel momento in cui stava muovendo i primi passi. C'è uno scatto sui social dei due mentre giocano alla Playstation e il commento di Beltran senior: "Sempre con il sorriso, dai che torniamo più forti di prima".