Roma, Dzeko può partire in caso di destinazione gradita ma il suo addio resta difficile

Intrigo Dzeko da risolvere per la Roma. L’attaccante bosniaco è rimasto in tribuna nel match contro lo Spezia, vinto all’ultimo istante con il gol di Pellegrini e subito si sono accese voci di mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il procuratore del giocatore avrebbe ribadito il no al trasferimento a meno che non venga trovata una destinazione a lui gradita. Niente piste estere, aperture per quelle italiane anche se Inter e Juve, che hanno chiuso i rispettivi bilanci in deficit, non avrebbero margini di manovra. Si potrebbe lavorare solo su scambi prestiti ma anche qui tutto sembra molto difficile. I nerazzurri che potrebbero offrire Eriksen o Pinamonti e i bianconeri che invece potrebbero ricevere attenzioni dai giallorossi su Bernardeschi che però non si muove da Torino.