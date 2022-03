Roma e Milan su Weigl: è sfida per il tedesco del Benfica che può sbarcare in Italia

La Roma guarda già al futuro e secondo la Bild sta pensando a Julian Weigl per la mediana. Il mediano ex Borussia Dortmund potrebbe lasciare il Benfica in estate: contratto in scadenza nell'estate del 2024, secondo il giornale tedesco sul giocatore ci sarebbero i giallorossi allenati da José Mourinho ma anche un interessamento da parte del Milan.