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Roma, El Aynaoui: "Sto bene qui, voglio rimanere: compagni e mister di alto livello"
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Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo della Roma contro il Bologna nella trentaquattresima giornata della Serie A 2025/26 (0-2 il risultato finale firmato dalle reti di Malen e El Aynaoui), è intervenuto Neil El Aynaoui. Il centrocampista giallorosso ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
20.50 - Inizia la conferenza stampa di El Aynaoui.
La Coppa d'Africa toglie davvero così tante energie fisiche e mentali?
"Sì, ma ora mi sento bene per aiutare la squadra al massimo".
Pensa di voler rimanere a Roma?
"Sì, mi sento molto bene qui. Sto lavorando bene con il mister e con compagni di altissimo livello".
20.51 - Termina la conferenza stampa di El Aynaoui.
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