Roma, Fonseca e il mercato: "Ho fatto dei nomi a Tiago Pinto. La società sa cosa ci serve"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Crotone il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato anche del terzo posto in classifica, legato anche al mercato: "La società sta valutando, sanno quale sono le necessità per migliorare la squadra. Ne stiamo parlando e stiamo lavorando per diventare una squadra più forte. Sono in contatto con Tiago Pinto che sa i nomi dei giocatori di cui abbiamo bisogno, quelli che ho dato io per migliorare la squadra".

