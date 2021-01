Roma, Fonseca: "Siamo in un momento in cui mi sembra che tutto vada male"

vedi letture

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Roma TV la sconfitta in casa contro lo Spezia in Coppa Italia:

La Roma era riuscita a riprendere la gara…

"Abbiamo preso due gol in situazioni in cui non dovevamo concedere quelle possibilità. La squadra poi si è ripresa bene, abbiamo creato tante occasioni, in quella circostanza dovevamo fare meglio per finire la gara nei 90 minuti. Poi, senza due giocatori, è stato difficile".

Anche sulle espulsioni la squadra probabilmente stava provando a dare qualcosa in più?

"Sì - evidenzia Vocegiallorossa.it - ho sempre sentito nella squadra la voglia di prendersi la partita. La dimostrazione è che abbiamo avuto diverse occasioni chiare per chiudere la partita".

Come si spiega l’atteggiamento dei primi 15 minuti? Si portava ancora dietro le scorie del derby?

"Onestamente non penso che sia stata una questione di atteggiamento, siamo in un momento in cui mi sembra che tutto vada male. La squadra è entrata in campo con voglia di cambiare il momento, ma questi due episodi hanno cambiato la partita. Poi c’è stato un grande atteggiamento della squadra, abbiamo creato molte occasioni per avere un altro risultato e, anche in 9, la squadra ha lottato".

Come mai non ha fatto entrare prima Dzeko?

"Perché Borja Mayoral stava bene, stava creando opportunità. Nel secondo tempo la squadra ha creato tanto per cambiare le sorti della gara. Borja non ha segnato, ma ha creato e ha fatto una buona partita".

Tanti mesi di lavoro per avere un’identità, poi cinque giorni per perdere le certezze. Come mai?

"Devo dire che siamo al quarto posto, con 34 punti, 35 sul campo, siamo nei nostri obiettivi. La sconfitta contro la Lazio è stata difficile, ma la squadra ha reagito bene. Oggi non è stata una questione di atteggiamento, ma abbiamo sbagliato tante gol e abbiamo sbagliato all’inizio con i gol presi".