Roma, forte rialzo in Borsa: +15%. Per Radiocor pesa il dossier stadio e il prossimo sindaco

Su e giù in Borsa per il titolo della Roma. Lo evidenzia Radiocor, l’agenzia di stampa del Gruppo 24 Ore. Dopo un settembre in costante calo, il titolo ha sfoderato oggi una performance del +15 per cento rispetto alla chiusura precedente. Secondo l’agenzia, che ha contattato la società giallorossa senza però avere riscontri circa possibili motivi del forte rialzo, potrebbero esservi dietro speculazioni degli operatori di Borsa legate al possibile sblocco del dossier stadio, a seguito dell’elezione del nuovo sindaco che avverrà dopo il ballottaggio del 17-18 ottobre: a contendersi il compito di guidare la nuova amministrazione cittadina vi sono Michetti, candidato del centrodestra, e l’ex ministro Gualtieri per il centrosinistra.