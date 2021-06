Roma, Friedkin a caccia di partner: un fondo USA per puntare alla Champions

"Svolta Roma, un fondo USA come partner per puntare alla Champions", è questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Come scrive la rosea infatti, i numeri del bilancio sono decisamente impegnativi. Solo al 31 marzo scorso il rendiconto dei primi nove mesi denunciava un indebitamento pari a 291,7 milioni e un patrimonio netto negativo di 42,1 milioni. Se a questo si aggiungono perdite per 108,3 milioni si capisce come i Friedkin abbiano in mente un cambio di strategia.

Nuovi partner - La proprietà giallorosa, scrive il quotidiano sportivo, sta lavorando per cercare soci di minoranza nel mondo dei fondi statunitensi per garantire liquidità e in prospettiva anche soluzioni strutturali. Presto perciò potrebbe esserci l’occasione opportuna per aprire le porte ai nuovi partner.