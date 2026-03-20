Roma, Gian Piero Gasperini più solo che mai. Ora i Friedkin hanno davanti un bivio

Gian Piero Gasperini è più solo che mai. Dopo gli ottavi di finale di Europa League si è riscoperto vulnerabile, dopo anni in cui non lo è stato. Anche grazie alla geniale gestione dell'Atalanta, cresciuta e plasmata sotto la sua egida. In giallorosso la situazione è differente, anche perché tutti quanti lo aspettavano al varco. Come con la Fiorentina, tre stagioni fa, ha lasciato il passo a Vincenzo Italiano, re di Coppe negli ultimi anni, considerate finali vinte e perse fra Conference e Coppa Italia.

Il problema non è solo in Europa, ma anche in Italia. Perché la distanza dal quarto posto, tre punti, appare incolmabile dopo quanto visto con il Como. Di solito a marzo e aprile c'è un'accelerata, nelle squadre del Gasp. Stavolta l'involuzione è palpabile, come è successo del resto all'Atalanta 2021-22, quando ha perso gli attaccanti nel momento clou, uscendo ai quarti di finale contro il Lipsia in Europa League. Sicuramente è una questione fisica e di infortuni, perché - ed è evidente - le assenze sono un alibi.

Ora i Friedkin devono pensare a cosa fare. Perché le frizioni interne ci sono state, l'idea per la prossima stagione è quella di dare una sferzata - con parecchi investimenti - a classifica e ambizioni. In giallorosso ci sono due anime ed è abbastanza comprensibile, si tratta di scegliere una delle due.