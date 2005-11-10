Roma, Gollini: "Oggi ricompensa per il lavoro quotidiano. Svilar mi ha caricato"

Dopo la sfida tra Como e Roma, terminata 0-0, ai microfoni di DAZN è intervenuto per commentare il match Pierluigi Gollini: "Questa è stata una partita approcciata con una tensione diversa dal solito, lo sente chiunque. Era difficile, ci tengo a dire a Svilar di recuperare e che lo aspettiamo tutti. Lui è un bravo ragazzo e un grande professionista, abbiamo un ottimo rapporto. Ci siamo visti l'altro giorno e mi ha detto di godermela e di divertirmi, è fortissimo e l'ha dimostrato in tante occasioni. Per me la prestazione di oggi è una ricompensa, mi sono guadagnato ogni giorno martellando: a volte le cose vengono bene, altre meno. Alla fine c'è un cerchio nella vita che quando unno si comporta bene e ci mette il cuore, anche se ogni tanto non va la ruota, alla lunga gira".

Dopo due anni di stop, hai avuto qualche timore?

"Chi non avrebbe dei dubbi dopo due anni senza Serie A? La partita l'ho giocata questa settimana con la testa. Mentalmente è stata dura, ma in partita mi son sentito bene e mi sentivo fluido, lo stato mentale fa la differenza. Quando uno sta bene di testa e sta bene fisicamente, viene tutto bene".