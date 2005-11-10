Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Roma, Gollini: "Oggi ricompensa per il lavoro quotidiano. Svilar mi ha caricato"

autore
Giuseppe Lenoci
Oggi alle 15:00Serie A
autore Giuseppe Lenoci
11.10.2026 15:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo la sfida tra Como e Roma, terminata 0-0, ai microfoni di DAZN è intervenuto per commentare il match Pierluigi Gollini: "Questa è stata una partita approcciata con una tensione diversa dal solito, lo sente chiunque. Era difficile, ci tengo a dire a Svilar di recuperare e che lo aspettiamo tutti. Lui è un bravo ragazzo e un grande professionista, abbiamo un ottimo rapporto. Ci siamo visti l'altro giorno e mi ha detto di godermela e di divertirmi, è fortissimo e l'ha dimostrato in tante occasioni. Per me la prestazione di oggi è una ricompensa, mi sono guadagnato ogni giorno martellando: a volte le cose vengono bene, altre meno. Alla fine c'è un cerchio nella vita che quando unno si comporta bene e ci mette il cuore, anche se ogni tanto non va la ruota, alla lunga gira".

Dopo due anni di stop, hai avuto qualche timore?
"Chi non avrebbe dei dubbi dopo due anni senza Serie A? La partita l'ho giocata questa settimana con la testa. Mentalmente è stata dura, ma in partita mi son sentito bene e mi sentivo fluido, lo stato mentale fa la differenza. Quando uno sta bene di testa e sta bene fisicamente, viene tutto bene".

Articoli correlati

Immagine news 1
Svilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine news 2
Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Immagine news 3
Roma, orgoglio Gollini: "Dimostrati grandi attributi. Rosso a Malen? Non ne abbiamo parlato"
Immagine news 4
Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
15:53 Serie ALive TMW
Live TMWComo, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"
Immagine news 2
15:52 Serie ATMW
TMWSvilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine news 3
15:51 Serie A
Una bicicletta di Orsonaldo trascina il Bologna a Lecce: 0-1 dopo 45 minuti, Ilic infortunato
Immagine news 4
15:48 Serie A
Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Immagine news 5
15:45 Serie A
Napoli, Allegri su Lang: "Gli ho detto 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Ha fatto meno di quanto può"
Immagine news 6
15:42 Serie A
Nela avvisa la Juve: "Col Cagliari sarà una gara molto tosta, grande lavoro di Pisacane"
Immagine news 7
15:40 Serie ATMW
TMWLotito mette tutti d’accordo: cori contro dai tifosi del Monza, i laziali applaudono
Immagine news 8
15:37 Serie A
Roma, orgoglio Gollini: "Dimostrati grandi attributi. Rosso a Malen? Non ne abbiamo parlato"
Immagine editoriale di Luca Calamai
L’Inter che non subisce gol è un segnale da scudetto. Fabregas spenderebbe ancora 40 milioni per Kean? Sono tornati McTominay e il Napoli vero. Paratici e una montagna di soldi spesi per una Viola terzultima
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini polemico: "Fallo ripetuto su Malen, non è gioco violento. Così vale tutto"
Immagine top news n.1 Altro che sfida scudetto. Como-Roma è il primo 0-0 di questo campionato, resta il primato del 1949/1950
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Roma a 2 punti dall'Inter, Como quinto insieme al Milan
Immagine top news n.3 Il 36enne Darmian già al centro del Bologna: dalla chiamata d’emergenza al debutto lampo
Immagine top news n.4 Como-Roma, le formazioni uffiicali: Kaiki preferito a Valle. Out Soulé, gioca Pellegrini
Immagine top news n.5 Tre gol, tre punti. A San Siro c'è solo l'Inter: Stankovic e Spence si ritagliano uno spazio
Immagine top news n.6 Spalletti non scopre le carte, ma Conceicao è in vantaggio su Zhegrova
Immagine top news n.7 Fiorentina, abbiamo un problema: numeri horror per una difesa che può costare 74 milioni
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "Rosso di Malen? Per me c'era l'espulsione di Wesley su Diao"
Immagine box news Serie A Svilar non c'è, ma Gollini risponde presente. Una bella conferma per Gasperini
Immagine box news Serie A Una bicicletta di Orsonaldo trascina il Bologna a Lecce: 0-1 dopo 45 minuti, Ilic infortunato
Immagine box news Serie A Nuno-express e Isaksen, Lazio in scioltezza: 2-0 all'intervallo. Monza in 10
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri su Lang: "Gli ho detto 'Aiutati che Dio ti aiuta'. Ha fatto meno di quanto può"
Immagine box news Serie A Nela avvisa la Juve: "Col Cagliari sarà una gara molto tosta, grande lavoro di Pisacane"
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, il Mantova non rallenta: va al riposo sul 2-0 in casa del Catanzaro
Immagine box news Serie B Empoli, Saporiti: "Siamo sulla strada giusta. Rigoristi? Ci gestiamo noi in campo"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Samp a Modena-Hellas: le formazioni ufficiali della 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Scontri prima di Avellino-Sampdoria: tre Questure al lavoro per identificare i responsabili
Immagine box news Serie B Pisa, Tramoni sempre più decisivo: se segna o fa assist la squadra vince sempre
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, Coda-Insigne lanciano il Catania, la Torres stende l'Atalanta U23
Immagine box news Serie C Mateju: "In estate ho rifiutato diverse proposte. La mia idea era restare allo Spezia"
Immagine box news Serie C Non fanno entrare lo striscione sul Vajont, i tifosi della Dolomiti Bellunesi non entrano
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "Abbiamo bisogno di punti. Non possiamo permetterci di fare calcoli"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Pucciarelli: "Chiedo scusa a tutti per i risultati. E' colpa di tutta la squadra"
Immagine box news Serie C Serie C, le gare di oggi: apre l'Atalanta U23 a Sassari, trasferte per Catania e Salernitana
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Immagine box news Pronostici Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
11 ottobre 1999, San Siro dà l'addio a Giuseppe Bergomi. Almeno come calciatore
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc