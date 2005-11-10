Ufficiale Niente Roma per Greenwood: il Fenerbahce lo annuncia e svela le cifre dell'affare

Mason Greenwood è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Il club turco ha annunciato l'acquisto dall'Olympique Marsiglia.

L'ha seguito e trattato a lungo la Roma, ma niente da fare: Mason Greenwood è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe. Dopo settimane di trattative e una lunga sfida di mercato con l'Atletico Madrid, il club turco ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante inglese, mettendo la parola fine a una delle operazioni più seguite dell'estate. Greenwood lascia così l'Olympique Marsiglia per iniziare una nuova avventura in Süper Lig, dove sarà uno dei punti di riferimento del reparto offensivo.

Accordo fino al 2029: il Fenerbahçe svela i dettagli

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Fenerbahçe ha comunicato di aver raggiunto l'accordo sia con il Marsiglia sia con il calciatore. "Il nostro club ha raggiunto un accordo con la società e con il giocatore Mason Greenwood per il suo trasferimento. Il ventiquattrenne ha firmato un contratto quadriennale", si legge nel comunicato. La società turca ha inoltre precisato che verserà all'Olympique Marsiglia 39 milioni di euro, suddivisi in tre rate annuali di pari importo, facendosi carico anche del contributo di solidarietà previsto dai regolamenti FIFA.

"Benvenuto nella famiglia Fenerbahçe"

Nel messaggio pubblicato dal club è arrivato anche il saluto ufficiale al nuovo acquisto: "Diamo il benvenuto a Mason Greenwood nella nostra famiglia e gli auguriamo tanto successo e tanti titoli con il Fenerbahçe". Con questa operazione la formazione turca si assicura uno dei colpi più importanti della propria campagna acquisti, superando la concorrenza di diversi club europei. Per Greenwood si apre così una nuova tappa della carriera, con l'obiettivo di diventare uno dei protagonisti del nuovo progetto tecnico del Fenerbahçe.