Roma, Hummels si lamenta del poco spazio? Forse perché ha scelto a settembre

"Roma fino ad ora. Le foto in partita arriveranno presto, credo". La frecciatina alla Roma di Mats Hummels si riverbera in una situazione di stallo abbastanza evidente. Perché era arrivato con un allenatore, Daniele De Rossi, trovandosene con un altro, Ivan Juric. Modi di giocare differenti e anche una diversa valutazione che può finire sulle condizioni del difensore tedesco. C'è un però: Hummels è addirittura finito fuori dai convocati nell'ultima partita con il Monza. Pochi giorni prima Juric aveva commentato così. "Hummles deve ancora mettersi nella condizione di giocare, è uno degli ultimi ad essere arrivati a Trigoria. Lui deve essere pronto e poi non sbagliare niente".

In effetti non si può dire che la decisione di Hummels sia arrivata con anticipo. Aveva avuto diversi interessamenti, dal Bologna alla Real Sociedad, salvo nicchiare fino a un mese fa. In una certa età della propria carriera il rischio è anche quello di impiegare di più a recuperare la forma che altri già hanno. Magari scegliere così all'ultimo, pur facendo una scelta di valore in una big del calcio italiano, non ha deposto a suo favore.

Si vedrà. È chiaro che lo stato di crisi si aprirà se dovesse incominciare a saltare a ripetizione anche le prossime partite. Anche perché tutte quante saranno decisive per il futuro di Juric, in primis, con l'ombra di De Rossi che si allunga dopo la sconfitta contro l'Elfsborg. Ma anche per lui stesso, dopo avere firmato un contratto solamente un mese fa.