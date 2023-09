Roma, ieri Friedkin a Trigoria: l'obiettivo minimo resta la qualificazione in Champions

vedi letture

La sconfitta di Genova contro il Genoa ha di fatto acceso un campanello d'allarme in casa Roma. Troppo brutta per essere vera la squadra di José Mourinho, battuta nettamente 4-1 da quella di Alberto Gilardino. Situazione non facile con la tifoseria che a Marassi ha perso la pazienza e ha contestato la squadra invitandola a tirare fuori gli attributi in campo. La classifica è impietosa e la corsa Champions League rischia di essere, se non compromessa, decisamente in salita.

Confronto a Trigoria

Ieri alla ripresa degli allenamenti c'era anche la famiglia Friedkin. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la proprietà ha incontrato a Trigoria dirigenti e allenatore. Filtra ovviamente delusione per il momento con il board che non sposta gli obiettivi da quelli di inizio stagione: la qualificazione in Champions.