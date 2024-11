Roma, il curioso caso dello psicologo Coates: saluta tre settimane dopo il suo arrivo

E' durata una manciata di settimane l'avventura a Trigoria di Tim Coates, psicologo ingaggiato dalla Roma sotto la gestione Juric per aiutare la squadra in un momento particolarmente complicato. Dopo appena tre settimane dal suo arrivo, il mental coach ha salutato il Fulvio Bernardini perché non confermato dalla società. Coates era arrivato in prova e non aveva firmato alcun contratto con la società giallorossa. La Roma in queste ore lo ha ringraziato per l'impegno, ma ha deciso con l'arrivo di Claudio Ranieri di non inserire uno psicologo nello staff del nuovo allenatore.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, così Claudio Ranieri ha analizzato il momento della Roma: "Non c'è un sistema di gioco di base, ormai tutti cambiano e l'importante è capire quando bisogna saper chiudere bene. Abbiamo fatto due errori, di cui uno che ci è costato il gol".

E ancora in un altro passaggio: "Dobbiamo pesare il momento, il Napoli lotta per il primato e noi siamo in un momento delicato. Considerando questo, la squadra ha fatto il suo. Nel secondo tempo abbiamo avuto più possesso palla e due occasioni. La squadra può fare sia il 4-4-2 che il 3-5-2, ma dipende dagli interpreti e bisogna spingere sugli esterni".