Roma, il dopo Dzeko e la tentazione Icardi. Occhio anche all'obiettivo Belotti

vedi letture

La Roma continua a seguire Andrea Belotti come erede di Edin Dzeko. Il nome del capitano del Torino però non sarebbe l'unico sulla lista di Tiago Pinto, ovviamente in stretto contatto con José Mourinho. Una tentazione forte porta anche al nome di Mauro Icardi, finito in panchina al PSG e nome appetibile per prendere le redini dell'attacco romanista dopo l'addio del bosniaco. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.