Roma, il team manager Cardini è in Portogallo a visionare i luoghi del ritiro giallorosso

Si avvicina il ritiro della Roma, che si radunerà il 5 luglio per trasferirsi nell'Algarve a partire dalla settimana successiva. Stando a TeleRadioStereo, proprio in Portogallo, dove la Roma ha già trascorso parte della passata preparazione, è volato Valerio Cardini, team manager giallorosso, per il classico sopralluogo al fine di accertarsi che sia tutto pronto per accogliere al meglio la squadra di Mourinho.