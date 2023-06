Roma, il video del discorso di Mourinho alla sua squadra dopo la finale persa ai rigori

vedi letture

Al termine della finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia, l'allenatore della Roma José Mourinho ha voluto radunare la sua squadra per rincuorarla. Di seguito le immagini con lo Special One al centro del gruppo giallorosso abbattuto per l'esito dei calci di rigore.