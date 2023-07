Roma in campo contro l'Estrela Amadora, le formazioni ufficiali: c'è Dybala con El Shaarawy

Dopo il pareggio nel finale per 1-1 contro il Braga, la Roma di Josè Mourinho chiude la settimana con il secondo test in Portogallo contro l'Estrela Amadora, neopromossa in Primeira Liga. È il secondo test dei giallorossi, che poi proseguiranno la loro preparazione in Portogallo con il match contro il Farense, prima di affrontare il Tolosa domenica 6 agosto. Nelle scelte iniziali di Mourinho spicca la presenza dei tre nuovi arrivi Evan Ndicka, Rasums Kristensen e Houssem Aouar, mentre davanti non c'è nessun centravanti perché giocano Dybala ed El Shaarawy. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Svilar; Ibanez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Mancini, Llorente, Celik, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Matic, Bove, Spinazzola, Belotti.

All. José Mourinho

ESTRELA AMADORA (-): Bruno Brigido, Gaspar, Miguel, Mansur, Jean, Joao Reis, Vito, Aloisio, Ronald, Regis, Ronaldo.

A disp.: Antonio Felipe, Lucao, Joneston, Heverton, Pedro Sà, Leo Cordeiro, Leo Jabà, Kikas, Keliano.

All. Sergio Vieira