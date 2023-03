Roma in emergenza e straordinari per Dybala. L’Olimpico prepara la ‘panolada’ di protesta

Roma in emergenza e in silenzio stampa. La Corte Sportiva d'appello ha infatti confermato la squalifica di due giornate a José Mourinho per l'espulsione di Cremona, agitando i giorni prima della gara con il Sassuolo. Un match al quale non prenderanno parte Llorente, Solbakken, Pellegrini e Belotti. E se il capitano giallorosso ha dovuto mettere 30 punti di sutura alla testa dopo uno scontro di gioco nella gara contro la Real Sociedad, per il `Gallo´ questa mattina c'è stata l'operazione per ridurre la frattura alla mano. Un modo per poterlo avere a disposizione già giovedì, quando, qualora servisse, potrebbe giocare con un tutore a protezione del braccio.

Intanto domani contro il Sassuolo non ci sarà, e per questo la sua assenza, insieme a quelle di Pellegrini e Solbakken, creano parecchi problemi allo Special One che si ritrova con gli uomini contati tra attacco e centrocampo. Per questo dovrà chiedere ancora gli straordinari a Dybala sulla trequarti. Lo stesso molto probabilmente dovrà fare con Matic in mediana, nonostante Bove scalpiti per un posto al fianco di Wijnaldum. Più ricambi, invece, sulle fasce con Zalewski e Spinazzola che prenderanno il posto di Karsdorp ed El Shaarawy, quest'ultimo costretto a spostarsi sulla trequarti.

Conferme tra porta e difesa, così come sugli spalti, perché anche domani ci sarà sold out. Inoltre i tifosi giallorossi, come segno di protesta contro la giustizia sportiva, sta organizzando per il fischio d'inizio una `panolada´, invitando tutti a portare un fazzoletto bianco da sventolare.