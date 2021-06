Roma, in estate amichevoli con Benfica e Bayern per testare la squadra di Mourinho

vedi letture

Secondo l'edizione romana del Corriere della Sera, in estate la Roma affronterà in amichevole il Benfica ed è allo studio anche un incontro con il Bayern Monaco oltre a un altro avversario top ancora non individuato. Mourinho ha chiesto di affrontare subito squadre di livello europeo per testare la crescita della sua nuova squadra.