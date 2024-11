Roma, Juric prepara l'Europa: possibile turnover, sperano Hummels e Saud

vedi letture

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Ivan Juric, questa mattina la Roma torna ad allenarsi alla vigilia del match contro l'Union Saint-Gilloise. In Belgio è atteso il ritorno dal 1' di Dybala. Il resto del tridente è ancora da scegliere. Dovbyk è uscito stremato dalla sfida del 'Bentegodi' e può riposare. Pronto Shomurodov o nuovamente il numero 21 come falso nueve. Nella seconda ipotesi sulla trequarti spazio a Baldanzi e Soulé con Pellegrini che insidia entrambi.

Cambi a centrocampo con la coppia Le Fée-Koné pronta a rifiatare. Spazio a Pisilli e Cristante. Sulla sinistra torna dal 1' El Shaarawy. [...] Zalewski fuori e Dahl non è presente in lista Uefa. A destra scalpita Abdulhamid che non si vede in campo dalla trasferta svedese di Boras, ma Celik resta in vantaggio. In difesa spera di esserci Mats Hummels. Magari al posto di Ndicka che non ha ancora saltato un minuto da inizio stagione. Straordinari in programma per Mancini e Angelino. In porta come al solito Mile Svilar.

Dai risultati di queste due partite dipenderà il futuro dell'allenatore, che però ha dalla sua almeno un paio di elementi che lo tengono sulla panchina romanista. In primis il fatto che i Friedkin, che in questi giorni si sono spostati tra Parigi e l'isola di Creta, hanno sondato diversi possibili sostituti ma non hanno individuato il profilo giusto per ripartire. E poi dopo la sosta, il calendario della Roma aumenta il livello di difficoltà: Napoli, Tottenham e Atalanta sono le prime tre partite che un eventuale nuovo allenatore dovrebbe affrontare.