Parma, Rinaldi ai saluti: il portiere passa in prestito al Catania
Nuovo rinforzo tra i pali per il Catania. Il Parma ha ufficializzato la cessione in prestito di Filippo Rinaldi al club rossazzurro, dove il giovane portiere proseguirà il proprio percorso di crescita nella stagione 2026/27.
Parma, Rinaldi va al Catania: ufficiale il trasferimento
Parma Calcio 1913 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il portiere Filippo Rinaldi alla Società Catania Football Club, fino al 30 giugno 2027.
Nell'ultima stagione in maglia gialloblu ha fatto il suo esordio in Serie A Enilive, scendendo in campo da titolare nella trasferta di Napoli, dove ha mantenuto la porta inviolata e conquistato il riconoscimento come migliore in campo dalla Lega Serie A.
Il trasferimento al Catania Football Club consentirà a Filippo di proseguire il proprio percorso di crescita, maturando ulteriore esperienza nel calcio professionistico.