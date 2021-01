Roma KO nel derby, Fonseca: "Partiti bene, ma se sbagli con la Lazio non recuperi"

vedi letture

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta ai microfoni di Sky il derby perso con il risultato di 3-0 contro la Roma: “Nei primi minuti siamo entrati bene, poi sappiamo che contro la Lazio se sbagli è difficile recuperare. Dopo i due gol non abbiamo avuto la capacità per attaccare bene, la Lazio si chiude bene”.

Non si poteva fare qualcosa in più per evitare il duello Ibanez-Lazzari? “Ne parliamo perché i due gol sono successi lì, ma erano situazioni senza pericoli. È vero che Lazzari ha fatto una buona partita, ma penso che si può riassumere col fatto che abbiamo preso due gol che non possiamo prendere”.

A breve tutte le parole di Fonseca.