TMW Roma, la richiesta di Celik per il rinnovo. C'è distanza: Gasperini in pressing con il club

In casa Roma continua a tenere banco la questione relativa al rinnovo di Zeki Celik. Il contratto dell'esterno turco è attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, per prolungare l'accordo il calciatore ha chiesto 4 milioni di euro a stagione alla società giallorossa. L'ultima offerta fatta dai capitolini non superava i 2,4 milioni e, a conti fatti, emerge quindi una distanza non banale tra le parti.

La volontà di Gasperini.

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, dopo aver rilanciato alla grande Celik in questa stagione, la sua prima in giallorosso, sta facendo pressione da tempo per provare a convincere la dirigenza ad avvicinarsi alla richiesta del calciatore in modo da arrivare alla firma, ma Massara non si è ancora mosso dall'ultima proposta fatta e rifiutata dal giocatore e dal suo entourage.

La Juve sullo sfondo.

Non è poi un mistero che su Celik ci sia anche l'interessamento della Juventus, che per il momento sta osservando la situazione in attesa di formulare la sua offerta al turco. Vista la scadenza imminente del contratto, come noto, il calciatore è libero di accordarsi con chiunque in questa fase dell'anno e potrebbe anche firmare immediatamente un nuovo contratto con un qualsiasi altro club che partirebbe dal 1° luglio 2026.