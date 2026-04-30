Roma, si riapre la trattativa per il rinnovo di Celik: Gasperini favorevole alla permanenza

Dopo la chiusura netta delle ultime settimane, un po' a sorpresa, si riapre la trattativa per il rinnovo di Zeki Celik con la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il classe '97 non ha ancora raggiunto nessun accordo con altre società, compresa la Juventus, e di conseguenza è tornata d'attualità la chance di una permanenza nella Capitale sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Il turco chiede un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, tanti, forse troppo per i giallorossi, che però stanno comunque cercando di venirgli incontro. L'offerta che sta preparando la dirigenza è migliore di quella che gli è stata presentata in precedenza, anche perché l'allenatore spinge per far sì che continui ad allenarsi a Trigoria. Nelle prossime settimane è probabile che ci siano novità.

Celik vanta 147 presenze e 2 gol con la Roma, 143 gettoni e 8 reti con il Lille, 69 incontri e 3 centri con l'Istanbulspor e 35 sfide con il Karacabey Belediye Spor. Inoltre è sceso in campo 59 volte con la Turchia, segnando 3 gol, 9 con l'Under 21, 2 con l'Under 18, 12 con l'Under 17 e 11 con l'Under 16. Nel suo palmares annovera una Ligue 1 e un campionato di Serie C turca.