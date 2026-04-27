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Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: gli esami di Celik hanno escluso lesioni muscolari
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Sospiro di sollievo per mister Gian Piero Gasperini. Gli esami a cui si è sottoposto oggi il difensore Zeki Celik hanno escluso infatti lesioni muscolari. Il turco è stato obbligato a dare forfait per un problema al flessore proprio all’intervallo della sfida di sabato contro il Bologna, lasciando spazio a Rensch per disputare la seconda frazione di gioco dell'incontro, poi vinto 2-0 dai giallorossi.
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