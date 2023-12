Roma, le ultime sull'infortunio di Dybala. Problemi anche per Spinazzola e Azmoun

C’è apprensione in casa Roma per come si è conclusa la partita contro la Fiorentina. E non solo per le espulsioni rimediate da Lukaku e Zalewski che li costringeranno a saltare il Bologna, perché Mourinho ha da dover tenere sotto controllo anche situazioni legate agli infortuni.

La principale riguarda Paulo Dybala, che ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra da valutare meglio domani. Il suo sostituto, Sardar Azmoun, è uscito anch’esso anzitempo a causa di un fastidio al polpaccio destro. Per Leonardo Spinazzola, assente, nelle ultime ore è emerso un fastidio alla coscia destra.