Roma-Leicester City a rischio per Maddison e Dewsbury-Hall: i due sono in forte dubbio

A tre giorni dalla sfida dell’Olimpico, il Leicester City si prepara alla trasferta nella capitale provando a recuperare gli acciaccati. Rodgers ha lasciato fuori nella partita persa con il Tottenham diversi titolari dall’undici iniziale, avendo già deciso di puntare dritto sulla Conference: Fofana e Barnes sono restati in panchina, Tielemans e Vardy sono entrati solo a gara in corso, Maddison e Dewsbury-Hall non si sono mossi da casa: sono i due inglesi ad essere maggiormente a rischio per la gara dell'Olimpico, scrive oggi Il Tempo.