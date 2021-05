Roma, Maignan nuovo obiettivo per la porta ma il suo futuro è legato a...Donnarumma

La Roma ha messo gli occhi sul portiere del Lille Mike Maignan, che Massara avrebbe già prenotato per il Milan della prossima stagione. I rossoneri però sono ancora in trattativa con Donnarumma, che se dovesse rinnovare, chiuderebbe le porte all'arrivo del portiere della Nazionale francese. A quel punto i giallorossi si farebbero subito avanti, puntando su un giocatore capace in stagione di mantenere la porta inviolata per ben 21 volte e che in Ligue 1 ha subito solo 22 reti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.