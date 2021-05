Roma-Man United, Fernandes: "All'andata non la mia partita migliore, nonostante la doppietta"

Bruno Fernandes è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Manchester United: "Spero di giocare di nuovo più di 50 partite la prossima stagione. Quando giochi per un club come questo, i tuoi standard devono essere alti. Contro la Roma non è stata la mia partita migliore, nonostante i due gol e due assist".