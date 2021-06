Roma, Mancini deluso ma pronto al rinnovo: i giallorossi vogliono blindarlo fino al 2025

La Roma ha intenzione di blindare il contratto di Gianluca Mancini dopo la delusione dell'esclusione dal gruppo azzurro per l'Europeo. Il giocatore piace a molte squadre in Italia (Inter e Juventus) e in Premier, ma l'intenzione di Mourinho è di promuoverlo tra i leader della sua Roma, come gli ha già confermato in una telefonata nei giorni scorsi. L'idea è quella di fargli firmare un prolungamento fino al 2025 con un ingaggio che potrebbe essere addirittura raddoppiato rispetto agli attuali 1,6 milioni a stagione che percepisce attualmente e con l'inserimento di una clausola da 30/40 milioni che lasci alle parti la possibilità di parlare in futuro di un eventuale addio che metta d'accordo tutti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.