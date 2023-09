Roma, Marcos Leonardo obiettivo per gennaio. Però ci può essere il Manchester United

Il Manchester United potrebbe dare filo da torcere alla Roma per Marcos Leonardo. A dirlo è Il Messaggero, tornando sulle parole di Tiago Pinto durante la conferenza stampa di ieri, dove il direttore generale giallorosso ha spiegato come il centravanti brasiliano sia un obiettivo anche per il mercato di gennaio, non solo per quello appena passato. Lì però la situazione potrebbe ingarbugliarsi perché lo United potrebbe offrire di più dei 20 milioni più 5 di bonus che Pinto ha offerto durante l'estate. Se dovesse riconfermarsi in Europa - 48 gol in 150 partite con il Santos, più 5 nella nazionale Under 20 - potrebbe valere con facilità 50-60 milioni.

Le parole di Tiago Pinto di ieri.

"Marcos Leonardo continua a essere un obiettivo, lo seguiamo da 16 mesi, era una situazione che per noi era tranquilla, l'accordo fra le tre parti era in dirittura, ma abbiamo avuto la sfortuna che in un paio di mesi il Santos è passato a lottare per non andare in Serie B, il curatore tecnico - Falcao, ndr - è stato licenziato, è cambiato l'allenatore, sono stati venduti due giocatori di 17 anni per 30 milioni. Vendere il migliore della squadra nel mezzo della stagione è diventata una questione politica".