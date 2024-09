Ufficiale Marcos Leonardo lascia l'Europa: l'ex obiettivo della Roma giocherà nell'Al-Hilal

Dopo meno di un anno al Benfica, Marcos Leonardo lascia i portoghesi e si trasferisce per circa 40 milioni di euro in Arabia Saudita, dove giocherà per l'Al-Hilal. L'ex obiettivo di mercato della Roma abbandona quindi il calcio europeo per un Paese sicuramente in crescita, ma che è ancora molto indietro per quanto riguarda il livello del campionato. Di seguito il comunicato integrale:

"L'Al-Hilal Club Company, presieduta da Fahad Bin Saad Bin Nafel, ha ingaggiato il giocatore della nazionale giovanile brasiliana Marcos Leonardo dal Benfica in Portogallo. Rappresenterà la prima squadra di calcio dell'Al-Hilal con un contratto quinquennale. La cerimonia della firma si è svolta oggi, lunedì, presso l'hotel Four Seasons George V di Parigi, alla presenza del presidente del consiglio di amministrazione".