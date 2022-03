Roma, Missori racconta il debutto: "Mourinho venne a scuola e a fine gara mi regalò il pallone"

Filippo Missori, 18 anni compiuti appena due giorni fa, è il terzino della Primavera, ma con la maglia della Roma ha già esordito tra i professionisti contro lo Zorya. E racconta il suo debutto a 'Dreaming Roma', il programma sui calciatori delle giovanili proposto dalla società giallorossa: "L'esordio è qualcosa di unico, che stando lì ti aspetti e non ti aspetti. Non ti rendi conto di essere dentro l'Olimpico, nella panchina della Roma. C'è una serie di emozioni che non ti fa sentire la pressione. Il mister mi ha dato il pallone, è stato un grande regalo. Era venuto il giorno prima a scuola, però non mi aveva detto granché. Il giorno dopo ci abbiamo scherzato sopra, è stato un grande gesto e lo ringrazio. Il pallone è a casa e non si muove, c'è la data sopra, lo terrò sempre con me".

Allenarsi in prima squadra

"Ti migliorano anche dal punto di vista mentale, lì non puoi sbagliare mai e devi stare sempre concetrato. Quando sbagli una giocata, però cerchi di rifarla, viene apprezzata. Devi sempre farti trovare pronto. Il primo allenamento ero emozionato, stando qua da anni e vedendoli allenari era sempre bello. Pensavo: perché non ci posso stare io? E alla fine ci ero arrivato. Quello che mi ha aiutato di più è stato El Shaarawy, un bravissimo ragazzo che ti aiuta sempre. Anche Mancini e Pellegrini, soprattutto quest'ultimo sa che vuoldire passare dalla giovanile alla Prima Squadra".

Su Mourinho

"Mourinho è Mourinho. Da sempre è un grande allenatore che ha vinto tutto in carriera, è molto bravo con noi giovani perché ci fa allenare molto sereni e tranquilli. Bravissimo".