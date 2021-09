Roma, Mourinho: "Abbiamo sofferto un po', ma lo abbiamo fatto come squadra"

Josè Mourinho, intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sull'Udinese, ha analizzato così la prova dei suoi: "Abbiamo giocato bene per i primi 35 minuti di gioco. Abbiamo avuto il controllo totale della partita, uno a zero è poco per quello che abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo faticato un po' di più e loro hanno reagito. Abbiamo sofferto un po', ma lo abbiamo fatto come squadra. Abbiamo giocato 6-7 minuti senza un uomo ma la squadra si è unita e ha lottato per i tre punti".